Els britànics tenen marcat en vermell el dilluns 19 de juliol al seu calendari: serà el «freedom day», és a dir, el dia en què el govern de Boris Johnson aixecarà les restriccions per la Covid-19 malgrat l’elevat nombre de contagis que encara pateix al país. I Ryanair, conscient de les ganes que tenen els britànics de sortir de casa, ho aprofitarà per recuperar a partir d’aquest cap de setmana les connexions del Regne Unit amb l’aeroport de Girona, amb uns preus pràcticament regalats: per exemple, 5 euros per viatjar a Bournemouth, East Midlands, Edimburgh, o Liverpool, 8 per anar a Bristol, Londres-Luton i Manchester i 10 per a Londres-Stansted en els propers dies.

L’objectiu de la companyia és reactivar aquest mercat un cop s’aixequin les restriccions de Johnson. A partir de dilluns dia 19, tots els residents al Regne Unit que hagin rebut la pauta completa de vacunació no hauran de fer la quarentena de deu dies quan tornin a casa des d’un país del llistat àmbar, entre els quals es troba Espanya. A més, els menors de divuit anys tampoc hauran de fer quarentena. El que sí que hauran de fer aquests viatgers, tanmateix, és presentar una prova negativa de Covid abans de viatjar, així com realitzar un test addicional als dos dies següents de tornar a Anglaterra. El govern espanyol, de la seva banda, exigeix que els turistes britànics portin PCR o estiguin vacunats. Ryanair confia que aquest relaxament de les mesures ajudarà a reactivar els viatges entre els dos països, però caldrà veure quina és finalment l’ocupació dels vols.

Mentrestant, l’altra gran aerolínia que connecta amb el Regne Unit, Jet 2, ha decidit endarrerir fins a l’agost la majoria dels seus vols amb Girona, tot i que encara en manté alguns -els de Londres- a partir del 25 de juliol.