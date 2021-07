El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, va fer aquest divendres autocrítica, en reconèixer que «clarament no he fet bé les coses», i va admetre errors amb les restriccions, amb els missatges que ja es veia «el final del túnel» de la pandèmia o l'autorització per a la celebració de festivals. «Crec que clarament no he fet bé les coses, si tot s'hagués fet bé no estaríem on estem», va afirmar a Catalunya Ràdio. «La societat en conjunt i jo com a responsable de la pandèmia havíem pensat que això anava molt bé; baixava molt la incidència, el ritme de vacunació era elevat; crec que aquestes expectatives van fer que es relaxessin les mesures», va afirmar. Va admetre que haurien d'haver adoptat abans restriccions i que va ser un error autoritzar festivals, encara que tinguessin el requisit d'un test d'antígens. «No ho repetiria», va afirmar.