L’Ajuntament de Banyoles ha impulsat el projecte Pit stop amb l’objectiu de millorar la competitivitat a les empreses. La iniciativa, que compta amb la participació d’una desena de companyies, permetrà oferir-los assessorament, suport i eines per fer front als reptes que se’ls plantegen en els seus sectors econòmics.

Les empreses participants rebran quinze hores de consultoria individualitzada per definir una estratègia de creixement i millora. Segons ha explicat l’Ajuntament de Banyoles, a la consultoria s’hi inclouen vuit sessions de treball, tant presencials com en línia, on els participants avaluaran el seu model de negoci, el full de ruta de futur i les possibles sinergies amb altres empreses.