Els accidents de trànsit que han tingut lloc a les comarques gironines s’han cobrat quinze vides en el que portem d’any (amb dades de 14 de juliol). Es tracta d’una xifra elevada i situa aquesta província com l’onzena d’Espanya amb la mortalitat més elevada durant aquest 2021.

Aquest situació preocupa, ja que, per exemple, només aquest juliol -que tot just ha arribat a l’equador- hi ha hagut tres víctimes mortals de sinistre viari a la xarxa interurbana de Girona. L’accident de trànsit més recent és del 5 de juliol a Viladasens, on el conductor -un home de 82 anys i veí de Girona- d’un cotxe va perdre la vida en una sortida de via a l’AP-7. La passatgera davantera també va resultar ferida en estat crític.

Aquest sinistre viari ha col·locat Girona en l’onzè lloc de l’Estat, segons les dades provisionals de la Direcció General de Trànsit (DGT). Al primer lloc del llistat hi ha Madrid, amb 36 víctimes mortals, i en segon la província de Barcelona, amb 26. Per contra, Ceuta i Melilla no han tingut cap accident mortal; mentre que Salamanca i Biscaia han hagut de lamentar cadascuna una mort per sinistre viari.

La situació de Girona és preocupant, perquè les dades són elevades. Tot i això, cal dir que, respecte a l’any 2019, el nombre de morts a les carreteres és inferior. Fins a 14 de juliol, ara fa dos anys, havien mort 17 persones; mentre que si es comparen les dades amb el mateix període de l’any passat, la xifra és molt més elevada enguany: hi ha sis morts més, ja que durant el mateix període n’hi havia hagut nou. Cal recordar, però, que l’any passat no es pot comparar aquest. D’entrada, perquè la pandèmia va obligar a fer confinament domiciliari, tocs de queda i confinaments territorials que van fer recular la mobilitat a límits mai vistos. Enguany, si bé hi ha hagut el toc de queda vigent durant uns mesos, les xifres de mobilitat han remuntat i, com a conseqüència, també la sinistralitat i, malauradament, la mortalitat.

Enguany, les quinze víctimes mortals han perdut la vida cadascuna d’elles en un sol accident, mentre que l’any passat van haver-se’n de lamentar nou en vuit accidents. El 2019, les 17 víctimes es van registrar en 14 sinistres.

Aquesta tònica de mortalitat també s’ha donat a les vies urbanes. Si bé no hi ha dades per províncies, s’ha de dir que a Girona ja hi ha hagut quatre persones que han perdut la vida en un accident de trànsit en aquest tipus de vials dels municipis. El sinistre malauradament més recordat és el d’una parella d’edat avançada de nacionalitat francesa que va morir envestida per un cotxe mentre creuaven un pas de vianants a la Ronda de circumval·lació de Roses. L’infractor, un veí de Figueres de 40 anys, va atropellar el matrimoni i la Policia Local el va arrestar després de donar positiu en la prova d’alcoholèmia. La dona va morir a l’acte i l’home va perdre la vida aquella mateixa tarda, després que els serveis d’emergències no poguessin fer res arran de la gravetat de les ferides que va patir.