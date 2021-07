L’Hospital Vall d’Hebron ha fet el primer trasplantament de pulmons de l’estat espanyol a un pacient amb covid-19 i a qui la inflamació per coronavirus havia causat danys irreversibles en aquests òrgans. L’home, Jordi Soriano, de 51 anys i sense patologies prèvies, es va contagiar a finals de gener, en la tercera onada, i va estar ingressat 127 dies a l’UCI, 122 dels quals connectat a un dispositiu d’oxigenació extracorpòria (ECMO), una màquina que fa les funcions dels pulmons. Després de quatre mesos connectat, aquests òrgans no responien i l’hospital de Bellvitge, on estava ingressat, va demanar una valoració al Comitè de Trasplantament Pulmonar de Vall d’Hebron, centre referent. El pacient ha sortit de l’UCI i ja no necessita suport per respirar.

El cap de Cirurgia Toràcica i Trasplantament Pulmonar, el doctor Alberto Jauregui, ha assenyalat que aquest és el primer trasplantament d’aquestes característiques, però molt probablement no serà l’últim. Des de fa un any i mig, els professionals sanitaris es troben obrint camins inexplorats en la pandèmia i el trasplantament pulmonar podria ser una opció, l’última, per a pacients que han estat a l’UCI i tenen danys irreversibles als pulmons o bé que, encara que no hagin estat a la unitat de crítics, la covid-19 els hagi deixat seqüeles en aquests òrgans.