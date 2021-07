Seria a meitat dels vuitanta. Jo treballava a la platja i una amiga italiana escoltava a tota hora una cinta, sobretot una cançó. Entrava directament per l’estómac, la particular veu de l’intèrpret hi ajudava.

-No ho coneixes? És Con le mani, de Zucchero!- i es posava a cantar-la i ballar-la.

Una italiana morena ballant Zucchero era una versió de Baila morena abans fins i tot que el mateix Zucchero la composés. Hi ha coses que queden per sempre en la memòria. El sol, la sal, l’aigua de mar al cos d’una dona… Cada generació de catalanets ha tingut una banda sonora italiana per a aquests moments, jo vaig tenir Zucchero com els meus pares van tenir Gino Paoli i el Sapore di sale.

Zucchero al festival Porta Ferrada, a Sant Feliu de Guíxols. No gaire lluny de la platja on el vaig sentir tantes vegades. No pot ser casual, ha vingut per mi. Encara que ell no ho sàpiga. Curiosament hi vinc Senza una dona perquè tant sí com no m’ha volgut acompanyar l’Ernest. Aprofito el fet per fer-li veure que per triomfar en la música no cal sortir a fer el pallasso per televisió, ni cal ser una bellesa, ni tan sols cal tenir una veu exhuberant, només cal observar la pinta que gasta aquest italià de veu rogallosa, i mira com fa ballar la gent. No Ernest, tot això deixa-ho pels que no tenen talent, els que en tenen, pugen a l’escenari i, de cop, sembla que tots hi estiguem també a dalt, al seu costat, cantant i ballant com aquella italiana.

-Quina italiana? Ho diré a la mama.

Res, era una llicència estilística, no he dit italiana, he dit «búho». El cas és que no només en la música, sinó en tot, a la vida, has de tenir talent per triomfar. I treballar. Com en Zucchero, aquest home que tenim al davant i que ja abans de posar-se ell mateix davant d’un micro, hauria passat a la història només per haver composat un dia, per a una cantant Non voglio mica la luna. Mira, em penso que ara la cantarà.

No cal dir que algú capaç de posar-li de nom a un disc Oro, incenso e birra i convertir-lo en l’àlbum italià més venut de la història està tocat per una vareta màgica. Potser d’aquí un temps recordaré aquest primer concert amb el meu fill petit, amb el mateix enyor que recordo ara la joventut de platja i italiana. Al cap i a la fi, la felicitat és tan major com menys l’advertim. Això ho va dir Moravia, que també era italià però no cantava.