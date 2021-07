El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va visitar ahir el CAP Josep Masdevall de Figueres, on es va reunir amb els professionals del centre, juntament amb l’alcaldessa de la localitat, Agnès Lladó. Aragonès va demanar col·laboració ciutadana per complir amb el toc de queda. «Estem en un moment en aquesta onada en el qual des del punt de vista dels contagis les xifres segueixen sent molt elevades», va afirmar.