El nombre de pacients ingressats a causa de la covid-19 continua augmentant en aquesta cinequena onada. Segons les dades recollides en el darrer balanç del Departament de Salut, els hospitals gironins ja tornen a acollir fins a 100 pacients contagiats de coronavirus, quatre més que el dia anterior. El creixement d’hospitalitzacions ha estat molt elevat en els darrers set dies, i el nombre de persones que ha necessitat l’ingrés aquesta setmana, 84, supera 2,5 vegades les xifres de la setmana anterior, quan havien sigut 33 usuaris. També ha crescut el nombre de malalts crítics a l’UCI, que ara mateix són 26, cinc més que el dia anterior.

Mentre creix la pressió hospitalària, els CAPs gironins segueixen rebent milers de visites al dia relacionades amb la covid-19. Ahir en van ser 3.827. Així, es van detectar fins a 856 nous positius, que fan augmentar el total acumulat fins a 86.398. La notícia positiva és que no es va notificar cap nova víctima mortal, de manera que el total des de l’inici de la pandèmia són 2.125 defuncions a les comarques gironines.

El risc de rebrot creix per segon dia consecutiu i es troba en 1.264 punts, 60 més que en el balanç anterior. Així, aquest indicador es manté encara en les xifres més altes registrades durant tota la pandèmia, per sobre dels pics màxims de les anteriors onades. Tot i això, és més baix que la setmana passada, quan es trobava als 1.412 punts. En canvi, la velocitat de propagació del virus (Rt) va baixar 5 centèssimes i es troba en 1,49, també per sota del període anterior, quan era del 3,63. Tres municipis gironins destaquen entre els que registren uns indicadors més elevats de Catalunya. Palafrugell és el segon municipi amb més risc de rebrot (2.731) i el primer en Rt (2,91). Lloret registra el segon risc de rebrot més elevat (2.347) i Salt, el tercer amb més velocitat de propagació (2,62).

200.000 vacunes al Palau Firal

Els sanitaris que treballen en la campanya de vacunació massiva al Palau Firal de Girona van administrar dijous el vaccí número 200.000. Actualment han rebut la primera dosi 498.937 persones a la regió de Girona. D’aquests, 374.620 ja tenen la segona dosi. Sumant les que han rebut la vacuna monodosi, ja tenen la pauta completa 417.493 persones.