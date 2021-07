Pugem a La Guapa i desamarrem la barca del port de l’Escala direcció cala Montgó. En un punt entremig ens esperen en una altra embarcació Dani Badia i Quim Aragonès, dos capbussadors del Parc Natural del Montgrí que duran a terme una immersió per mesurar l’estat de les praderies de la zona. Ho fan periòdicament per controlar el seu nivell de conservació, que expliquen que és «força bo», però que «s’ha de protegir», subratllen. Afegeixen que cada vegada que una embarcació no recull l’àncora verticalment, destrossa part de les praderes. «És com si passés un tractor per sobre», explica Quim Aragonès, «totes les herbes queden esclafades».

Perseguint l’objectiu de resguardar els alguers de les costes catalanes, ahir el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural va presentar l’aplicació mòbil CarryMap. L’app situa les tres espècies de fanerògames marines en un mapa del litoral català, a més d’indicar un contorn de 20 metres de precaució. A través de la ubicació GPS, els patrons de les embarcacions podran saber si estan llançant l’àncora en espais on hi ha praderies o no. D’aquesta manera, es volen promoure unes bones pràctiques durant el fondeig del litoral, que evitin la destrucció del fons marí.

L’espècie de fanerògames més abundant de la Costa Brava és la Posidònia Oceànica, que creix a zones més fondes, però també hi trobem Cymodocea Nodosa i Zostera Marina. Badia explica que són espècies que s’ha de protegir perquè «el seu creixement és molt lent» −calen segles per recuperar la seqüela d’una agressió! Tanmateix, és molt gran el seu valor per a la biodiversitat. D’una banda, aquestes espècies contribueixen a la mitigació del canvi climàtic, ja que absorbeixen CO2; de l’altra, són ecosistemes idonis per a la reproducció, refugi, alimentació i creixement de moltes espècies marines. A més, també són indicadors d’aigües netes i mantenen i renoven la sorra a la platja.

En l’acte de presentació de l’aplicació al port de l’Escala, també hi va participar la recentment nomenada consellera d’Acció Climàtica, Agricultura i Alimentació, Teresa Jordà, que va qualificar les praderes de mar com «tresors naturals». La consellera va subratllar que «al mar i a tot arreu, l’oci ha de ser compatible amb la preservació de la biodiversitat». Va afegir que «lluny d’assenyalar els culpables, el que volem és buscar còmplices per protegir el fons marítim. Cada patró és un possible aliat». A més, va recalcar que amb això «no en tenim prou» i que hem de prendre «consciència col·lectiva» davant les accions que malmeten el planeta Terra i els ecosistemes on vivim.

33.000 amarradors a Catalunya

Actualment, a Catalunya hi ha uns 33.000 amarradors per embarcacions en zones portuàries, fet que evidencia el gran nombre d’embarcacions d’esbarjo que hi ha. Amb l’aplicació s’espera que es redueixin les males praxis i així que la superfície de praderes pugui augmentar progressivament. De moment no s’ha previst sancionar a aquells usuaris que no compleixin amb aquestes indicacions −no existeix cap mecanisme legal− però sí que es farà màxima difusió de l’app i els seus usos als ports del litoral català.