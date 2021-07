El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va autoritzar ahir el toc de queda nocturn demanat per la Generalitat per a 161 municipis, 20 de gironins, per reduir contagis de covid. El tribunal avala la petició per aplicar el confinament nocturn almenys fins al 23 de juliol i d’1 a 6 de la matinada. Es tracta dels municipis de més de 5.000 habitants amb una incidència superior a 400 casos per cada 100.000 habitants en els últims set dies i d’aquelles localitats que es trobin total o parcialment envoltades de municipis amb aquestes característiques. La Fiscalia havia informat favorablement a autoritzar aquesta mesura.

En la seva interlocutòria de 22 pàgines, la sala contenciosa-administrativa recull i analitza l’informe de la Generalitat que evidencia les altes taxes de transmissibilitat del virus actualment. Tot i admetre que els hospitals no estan col·lapsats, sí que ho està l’atenció primària. Així, l’informe considera que l’experiència ha demostrat que no existeixen mesures menys lesives per tal d’abaixar dràsticament i de forma ràpida els contagis. De fet, reconeix que la vacunació ha afavorit que no hi hagi casos greus, però això comporta que sí que hi ha molts casos lleus, sobretot en els col·lectius més joves, encara sense pauta completa i amb molta interacció social.

Per tot això, el tribunal considera que la mesura és adequada i proporcional, perquè només comporta el confinament domiciliari durant cinc hores al dia, en plena franja nocturna, en els municipis més grans i afectats i amb importants excepcions per desplaçaments obligats. Els magistrats també alerten que la sentència del Tribunal Constitucional sobre l’estat d’alarma pot afectar futurs pronunciaments, i critica la Generalitat per no haver demanat abans el toc de queda nocturn. També lamenta que no hi hagi una legislació més clara i específica per atendre situacions com l’actual.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va celebrar en un missatge publicat a Twitter que la justícia hagi donat llum verda al toc de queda, una mesura que va qualificar de «difícil» però «necessària» per frenar els contagis, per protegir vides i el sistema sanitari. «Entre tots, tombarem la corba de la covid-19», va afegir el president a la piulada.

Els Mossos faran hores extra

El Departament d’Interior destinarà uns dos milions d’euros a hores extres d’agents dels Mossos d’Esquadra per fer complir el toc de queda. Aquest pressupost es tradueix en unes 100.000 hores extres, segons va explicar a TV3 el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena. «Si en fan falta més ja els posarem», va afegir. Elena va dir que el pressupost està calculat per a tres setmanes i va afegir que és necessari garantir la «coordinació» entre Mossos i policies locals per fer efectiu el toc de queda. Els agents començaran a patrullar a les 22.00 hores per explicar que a partir de la una no es podrà estar al carrer. Va alertar que aquell que surti del seu municipi per anar a un altre on no hi hagi toc de queda no podrà tornar al seu fins passades les sis del matí.