El 61% dels ofegaments passen en espais sense vigilància, segons revela «l’Informe d’ofegament de menors en entorns aquàtics» realitzat per l’Associació Espanyola de Socorrisme (AETSAS) i la Universitat de Cantàbria i que analitza els ofegaments produïts a Espanya en els últims 8 anys. Andalusia, Catalunya i València concentren el major nombre d’ofegaments, amb 56, 42 i 41 de morts, respectivament, en el període 2013-2020, i la província que va registrar un nombre més gran d’ofegaments de menors va ser Alacant, amb 21 morts, seguida per Màlaga i Girona, amb 17, i València i Tarragona, amb 14. A Girona, a aquests disset casos s’hi han d’afegir els tres succeïts en els darrers mesos. Un nen que es va ofegar en una piscina d’un hotel de Lloret a principis de juliol, un nen va caure en una piscina d’una casa a les Preses aquest passat juny i, finalment, un altre menor també en una piscina particular a la Bisbal on havia entrat sense permís el mes de març.

En aquest primer semestre de l’any han mort almenys 15 menors, una xifra superior a la registrada l’estiu passat en aquestes dates, però que està en línia amb les dades registrades en anys anteriors. Aquestes morts van ocórrer principalment en espais sense vigilància com pantans, gorges, embassaments o rius, encara que molts incidents es produeixen fora de les temporades en què hi ha servei de socorrisme o llocs en els quals aquest no és possible.

El 58% dels ofegaments de menors en espais aquàtics ocorreguts entre el 2013 i el 2020 van ser en piscines, l’11% en platges, un altre 11% en rius o canals, un 9 % en contenidors o sistemes de recollida d’aigües, un altre 9% en entorns com ports, embassaments o pantans i un 2% a la franja costanera o aigües interiors.

El 73% dels menors morts eren nens i el 27%, nenes. La mitjana d’edat que concentra un nombre més gran de víctimes mortals és de 10 a 17 anys.

El perfil de menor ofegat és un nen que mor en una piscina domèstica o un espai sense vigilància i en pràcticament el 100% dels casos per falta o descuit en la supervisió adulta, segons l’informe. Un estudi que també revela que els mesos d’estiu concentren un 71% de les morts de menors per ofegament. Les hores que concentren un nombre més gran d’accidents són de 12 a 14 hores i de 17 a 20 hores. En els últims 8 anys, el 62% dels menors morts han estat espanyols i el 38%, estrangers.