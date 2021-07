Els Mossos han detingut a un jove de 19 anys com a presumpte autor d’una agressió homòfoba a un home de 42 anys ocorreguda el passat 5 de juny en els limítrofs de la Font Màgica de Montjuïc, en el barri del Poble Sec de Barcelona. Segons informa en un comunicat el cos policial, l’agressor va ser detingut el passat dia 13. El noi va actuar al costat d’altres dues persones, que ja han estat identificades. La víctima és un home de 42 anys, al qual el detingut va atacar quan caminava sol pel passeig de Santa Madrona.

La policia destaca que en la recerca del cas s’ha comprovat que el detingut i els seus dos acompanyants, de 19 i 21 anys, són els autors també de diversos robatoris amb violència comesos entre maig i juny a la mateixa zona.

Els Mossos expliquen que, mentre un dels agressors agafava a la víctima pel coll, l’altre li va donar dos cops de puny a la cara fins que el va fer caure a terra, on va continuar agredint-lo mentre l’insultava per la seva condició sexual. L’home, veí de Reus, es va poder desfer finalment dels agressors i fugir del lloc.

Assistència mèdica

A conseqüència dels cops rebuts, la víctima va haver de ser atesa pels metges i, des de llavors, ho atén el Grup d’Atenció a la Víctima (GAV) de la comissaria de Reus, que el va informar de l’evolució de la recerca. Els Mossos ressalten que la recerca d’aquest cas l’han realitzat coordinats amb la Fiscalia d’Odi.

La policia considera al detingut integrant d’un grup de delinqüents que robava per la zona de l’agressió i no descarta que els seus integrants triessin a les víctimes per la seva condició sexual. Per això, a més de l’atac per un delicte d’odi, al detingut se li atribueix també un robatori amb força en un domicili.