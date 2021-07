Els treballs amb una serra radial a tocar d’una zona forestal van causar ahir un incendi de vegetació agrícola a Vilafant que va obligar a enviar quinze dotacions de Bombers obligant a redistribuir dotacions que treballaven a cap de Creus. El foc va començar a les 15.40h a la falda del Puig d’en Corella, a tocar de l’autopista i la via del TAV. Les flames van cremar una superfície de dues hectàrees aproximadament. Vilafant i Figueres van desallotjar les piscines per si els bombers necessitaven aigua. El foc va estar causat per un mal ús de la serra.