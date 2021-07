La Guàrdia Urbana va detectar un total de 4.357 persones a Barcelona que no van respectar el toc de queda en la seva primera nit d’aplicació, segons van informar fonts municipals. Són persones que estaven al carrer entre la 1 i les 6 de la matinada. Totes elles van fer cas de les indicacions i van marxar quan la policia els va recordar el toc de queda. A les comarques gironines no es van registrar situacions similars.

El tinent d’alcaldia de Seguretat de Bardcelona, Albert Batlle, es mostrava ahir satisfet en general per la primera nit amb aquesta nova restricció. Esxplicava que si bé a la 1 hi havia les aglomeracions de cada nit de cap de setmana a platges i places, passades les dues la ciutat estava «pràcticament buida», ha assegurat.

La nit de divendres a dissabte, la Guàrdia Urbana de Barcelona i els Mossos d’Esquadra van desplegar un dispositiu conjunt per vetllar pel compliment del toc de queda. A la platja de la Barceloneta, un dels punts d’aglomeracions els darrers dies, hi havia menys acumulació de gent que en altres nits de cap de setmana, però tot i això hi havia centenars de persones. A l’hora d’inici del toc de queda, a la una de la matinada, la majoria dels concentrats van seguir fent ‘botellon’ o conversant a la sorra i es van anar aixecant i marxant a mesura que s’acostava el dispositiu. Cap a dos quarts de dues, la platja era pràcticament buida.

A la província de Girona, en canvi, no hi ha hagut cap incidència destacable durant la primera nit d’entrada en vigor del toc de queda, segons van informar els Mossos d’Esquadra.