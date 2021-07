Des de l’any 1998 més de 30.000 gironins han decidit trencar els vincles matrimonials. Les dades provincials anteriors a aquesta data no estaven recollides per les audiències territorials. La llei del divorci va aprovar-se l’any 1989 en mig d’un clima social que barrejava desitjos de modernitat amb una moral conservadora heredada de 40 anys de dictadura.

I abans, què passava? «Durant la Segona República ja s’havia aprovat una llei que permetia el divorci, però el franquisme la va anul·lar», explica Ramon Quintano, advocat gironí i vicepresident de l’Associació Catalana d’Advocats de Família (ACAF). I en conseqüència, totes les sentències de divorci dictades en virtud d’aquesta llei van ser anul·lades. Van haver de passar encara molts anys perquè els matrimonis deixessin de ser quelcom «sagrat».

Però hi havia una opció que passava per acudir a l’església per demanar la nul·litat. Un tribunal eclesiàstic havia de donar el vistiplau de la separació, però ho feia per causes concretes on hi havia un perjudici moral o físic per un dels cònjugues. Com ara la impotència. «A la pràctica el que es feia era arribar a acords privats, que no tenien validesa jurídica perquè si s’incomplien no es podien presentar a cap jutjat ni tribunal», subratlla Quintano. «Els incompliments deixaven a les dues parts desprotegides».

Per tant, l’aprovació de la llei aquell 22 de juny de 1981 va marcar un abans i un després: «va ser una llei alliberadora per molta gent que vivia clandestinament una situació de separació que els deixava en l’alegalitat», assenyala l’advocat. El ministre de Justícia de llavors, Francisco Fernández Ordóñez, va resumir el canvi en una frase: «No podem impedir que els matrimonis es trenquin, però podem impedir el seu patiment»,

Aquesta llei, però, encara requeria el pas previ al divorci, la separació, i fins al cap d’un, dos o cinc anys no es deixava acabar el procés. Un dels motius que permetia el divorci era la infidelitat. «Molts van predicar que això seria el final de la família», explica. «El legislador va pensar que si posava un temps de marge les parelles pensarien que no els valia la pena, però ja van veure que això no era així», sosté. «Quan la gent se separa és perquè la situació és insostenible», manifesta.

I setze anys més tard, el govern va fer un pas més eliminant els requisits previs amb l’anomenat «divorci exprés». «Al principi els divorcis van ser molt durs, i la majoria eren contenciosos perquè les parelles no es posaven d’acord», indica.

Ara, el 75% són de mutu acord. «Ara tot el procés està molt basat en la negociació i la tendència general és en tenir guardes compartides», diu.

Jutjats sense especialització

I tot i que el dret de família és «present a totes les persones des que neixen fins abans de morir», a l’Estat encara no s’ha assolit l’especialització dels jutjats de família a tot arreu. «Només un 29% dels gironins tenen accés a un jutjat de família», assegura. Per això, tant l’ACAF com l’Asociació Espanyola d’Advocats de Família (AEAFA) insten al govern a dotar tot l’Estat de jutjats especialitzats. «Depèn d’on estiguis empadronat tindràs una millor resposta al teu cas», conclou.