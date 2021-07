Fer foc al bosc està totalment prohibit a l'estiu, però hi ha gent que desobeeix la norma i sovint no pensa en les conseqüències.

Amb l'incendi de Llançà i el Port de la Selva a la retina, encara hi ha actuacions molt greus amb les que els Agents Rurals es troben.

El Paratge Natural de l'Albera es troba en el seu màxim nivell per risc d'incendi i aquí els Agents Rurals hi tenen tancats els accessos, com també passa amb el cap de Creus des de divendres.

En aquesta zona, ahir al vespre una patrulla que es trobava fent vigilància a l'Albera va denunciar un grup de persones que estava fent una barbacoa amb foc a terra, a Capmany. Els Rurals recorden que a la zona està actiu el nivell 3 del Pla Alfa, el màxim per risc d'incendi i per tant, qualsevol guspira pot provocar en foc forestal.

Denunciat a Blanes

A Blanes, els Mossos van avortar una barbacoa. Van rebre l'alerta ahir que un grup de persones volia fer una barbacoa prop d'una zona forestal a la Cala Treumal i segons informen, quan hi van arribar els van convèncer que no encenguessin el foc. Tot i això, una persona va acabar denunciada per falta de respecte cap als agents de l'autoritat.

Els cossos d'emergències recorden que cal fer cas de les prohibicions i recomanacions en matèria de prevenció d'incendis, per no haver de lamentar episodis com els d'aquest cap de setmana a Llançà, on una burilla ha acabat cremant més de 400 hectàrees entre el Port de la Selva, Llançà i la Selva de Mar. La major part del terreny de Parc Natural de Cap de Creus.