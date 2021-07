El grup d’Alternativa per Ripoll-CUP ha fet pública la seva crítica a la duplicitat de càrrecs que tenen Jordi Munell i Joaquim Colomer, membres de Junts a l’Ajuntament ripollès. A l’alcalde Munell li retreuen que sigui alhora diputat al Parlament de Catalunya, mentre que al quart tinent d’alcalde, Colomer, que comparteixi la regidoria amb la presidència del Consell Comarcal. En aquest cas, afirmen que pot arribar a percebre més de 58.800 € bruts a l’any, per 32 hores setmanals al Consell i com a cap de l’àrea de Serveis al Territori, Sostenibilitat i Empresa al consistori.

El grup qüestiona l’ètica dels polítics de Junts, assenyalant que cap d’ells no es dedica exclusivament a l’Ajuntament i això els permet tenir un altre càrrec. Segons el seu codi, afirmen que s’obligarien «a tenir només un càrrec i a no cobrar més de 2,5 vegades el salari mínim» en cas que algun dia arribin a ocupar el càrrec d’alcalde, amb un màxim de 31.500 € bruts anuals.