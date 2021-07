En l’actual situació epidemiològica d’augment d’incidència en les diferents franges d’edat, els departaments de Salut i Drets Socials han decidit reforçar les mesures de protecció a les residències incrementant les PCRs setmanals als professionals no vacunats. Fins ara es feia una PCR setmanal, i a partir d’ara se’n faran tres. Quant als professionals vacunats, se’ls farà una PCR per setmana. El nou protocol també inclou la disminució de tres a dos del nombre de visitants simultanis, que hauran de fer-se un test ràpid d’antígens (TAR) i seguir les normes de protecció habituals durant la visita. El nou protocol també recull la recomanació que les visites als residents les facin preferentment persones vacunades.

En paral·lel, s’augmenta de 200 a 300 el nombre de places de recurs disponibles perquè estiguin disponibles per a eventuals situacions en què una residència afectada per un brot tingui dificultats per sectoritzar els espais i s’hagin de traslladar els residents. Finalment, es farà un TAR a tots aquells professionals que de manera esporàdica entrin a les residències (professionals de perruqueria, podologia, voluntaris, etc.) així com a totes les persones que vinguin a recollir un familiar per fer una sortida del centre residencial. El document que detalla la intensificació del protocol es farà arribar aquest dilluns al conjunt d’agents de l’àmbit residencial i entrarà en vigor dimarts 20 de juliol.

Situació a les residències

El 15 de juliol, del total de 1.028 residències de tot Catalunya només 31 centres (el 3,01%) estan en color vermell, això és, amb casos actius de Covid, aparició de nous casos i brot en investigació. Per contra, 885 centres (el 86,08%) es troben en color verd, això és sense cap cas de covid. La resta de centres, 112 (el 10,89%), es classifiquen amb color taronja, és a dir, presenten casos positius però el brot es considera controlat i es garanteix una correcta sectorització i aïllament d’espais de la residència.

A les residències per a gent gran de les comarques gironines s’han declarat 27 casos positius. La xifra s’ha incrementat respecte a la setmana passada, que havien estat 3, i l’anterior, quan tan sols se n’havia registrat un. Des de l’inici de la pandèmia hi ha hagut 3.735 casos que han afectat els geriàtrics gironins, i han mort un total de 900 persones, cap de les quals en les darreres tres setmanes. Dels treballadors a les residències de la Regió Sanitària de Girona, el 89,6% han rebut ja la primera dosi, i el 97,1% ha rebut també la segona. Sumant aquells que han estat injectats amb la vacuna monodosi de Janssen, un 97,2% tenen la pauta completa.