Bona resposta a la crida que l'Ajuntament de Planoles va fer fa uns dies per saber quantes persones estaven interessades en pagar un lloguer social. En deu dies, han aconseguit 25 interessats. La majoria són joves que voldrien independitzar-se però també hi ha famílies amb fills i persones de més de 60 anys. "És només una llista estadística", remarca l'alcalde, David Verge, que afegeix que esperen que serveixi per desencallar la cessió per a lloguer social dels dotze apartaments a la collada de Toses que són propietat de l'Estat i que porten més de 15 anys tancats.

El consistori ha decidit elaborar el registre després que el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana els demanés que "justifiquessin" la necessitat d'habitatge social. Fa uns dies, l'Ajuntament feia una crida tot dient que, després d'un any en converses, "les negociacions són molt lentes" i ara Madrid demana demostrar que hi ha aquesta demanda. "I tant que n'hi ha", assegura l'alcalde a l'ACN. Des que va començar la pandèmia, ja han atès una seixantena de famílies de fora del poble interessades en anar-hi a viure. Van contactar amb l'Ajuntament per demanar més informació.

El principal obstacle per tenir nous residents és la falta d'habitatge. Una problemàtica que es podria solucionar si l'Ajuntament pogués disposar d'aquesta dotzena d'habitatges públics de la collada de Toses que porten més de 15 anys tancats, tal com vénen defensant des de fa temps. Abans, però, el ministeri haurà de decidir on reubicar les màquines llevaneu que hi ha actualment a la finca dels pisos i poder alliberar així aquest espai.

L'alcalde, David Verge, explica que, al marge del llistat d'interessats, també hi afegiran les 85 peticions que, des de l'Associació de Micropobles de Catalunya han rebut en l'últim any. Són persones i famílies que voldrien anar a viure en pobles de menys de 500 habitants. I entre ells també hi ha inclòs Planoles, que actualment té 304 habitants.

D'altra banda, Planoles ja ha enllestit les obres de remodelació per obrir la llar d'infants i estan pendents de signar el conveni amb el Departament d'Educació i poder així obrir portes el setembre tal com tenien previst. És un espai de l'escola Núria Morer i Pi. Han costat uns 23.000 euros i la Generalitat subvencionarà una part del servei.