Jan i Júlia van ser els noms posats entre els nadons nascuts a les comarques gironines l'any 2020, segons l'estadística publicada avui per l'Idescat.

Entre els nens gironins, també van ser molt posats els noms de Nil, Biel, Pol i Martí. Entre les nenes, després de Júlia, els noms més habituals l'any passat van ser Emma, Jana, Mia i Arlet.

Els noms a Catalunya

Marc (479) va ser, un any més, el nom de nadó més freqüent a Catalunya el 2020 i Júlia (467) va ser, per quart any consecutiu, el nom més posat a les nenes. Pel que fa als nens, el nom de Marc va anar seguit pel nom de Jan (451), que l’any anterior ocupava la quarta posició, seguit pel de Pol (433), Nil (432) i Leo (422). Pel que fa als noms de nenes més freqüents, després de Júlia, es van mantenir els noms d’Emma (443), Martina (441) i Mia (381), que va passar a ocupar la quarta posició per primera vegada per davant de Lucía (380).

Caiguda de la natalitat

Els naixements van baixar un 5,9% el 2020 a Catalunya. En concret, el nombre de nascuts vius registrats de mares residents va ser de 57.889, segons les dades provisionals de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat). La tendència de disminució dels naixements es va iniciar el 2009 però s'ha vist accentuada per la crisi sanitària. De fet, el nombre de naixement va caure un 20,1% al desembre del 2020, nou mesos després de l'esclat de la pandèmia. Cada dona catalana té 1,20 fills, un dels indicadors de fecunditat més baixos de la Unió Europea, que el 2019 va registrar una fecunditat d'1,53 fills per dona. L'edat de maternitat continua endarrerint-se i, de mitjana, les dones tenen el primer fill als 31,4 anys.