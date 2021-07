La regidora de l'Ajuntament de Salt, Marta Guillaumes, substituirà a Laia Pèlach com a diputada de la CUP a la Diputació de Girona. El relleu es formalitzarà en el plenari del setembre després que es compleixi l'acord que va fer la formació de repartir la representació a la Diputació per a dos càrrecs electes d'aquest mandat. Laia Pèlach ha anunciat aquest dilluns el relleu acompanyada de la substituta recordant que durant els dos primers anys de mandat ella ha estat la "única veu crítica" amb el govern de Junts i ERC a la Diputació de Girona. Ara, considera que cal que "entri una nova veu" amb "noves energies" per seguir la feina de denúncia i propostes constructives que ha fet la CUP en aquests dos primers anys.

Marta Guillaumes és regidora d'Independents per Salt (IpS) a l'Ajuntament de Salt, càrrec que seguirà mantenint. En l'anterior mandat va formar part de l'equip de govern municipal, conjuntament amb ERC. Guillaumes ha anunciat que en els propers dos anys preveu mantenir les propostes constructives en drets socials i intensificarà la defensa dels drets ambientals. Segons Guillaumes, l'accent es posarà sobretot en les accions que s'han de fer des del món local per combatre l'emergència climàtica.

Per la seva banda, Laia Pèlach és regidora de Guanyem Girona a l'Ajuntament de Girona. En l'anterior mandat va ser la portaveu de la CUP en el consistori gironí. Pèlach ha recordat que al llarg de dos anys ha treballat per denunciar pràctiques "absolutament qüestionables i reprovables en una institució pública".