L’Ajuntament de Banyoles ha creat la seva primera aplicació mòbil amb l’objectiu de facilitar als ciutadans tota la informació del dia a dia del municipi i del consistori, i també de permetre’ls formalitzar queixes o gestionar tràmits amb l’administració municipal a través del mòbil. La regidora de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Banyoles, Clàudia Massó, ha destacat que «a través de la nova app, la ciutadania tindrà a l’abast totes les novetats municipals a través de les notícies i avisos de l’aplicació com, per exemple, informacions sobre afectacions viàries o obertura de venda d’entrades per esdeveniments». Així, la capital del Pla de l’Estany té, a partir d’ara, aquesta app al servei dels seus habitants perquè puguin obtenir la informació actualitzada i a l’instant de les novetats de l’administració pública de Banyoles, a més del dia a dia de la ciutat.

Gràcies a aquesta aplicació, s’obre un nou canal de comunicació pels habitants perquè puguin notificar queixes, incidències i gestionar tràmits d’una forma directa i ràpida. Amb aquesta eina, la població podrà consultar l’agenda local i la secció de notícies, podrà enllaçar-se amb la seu electrònica de l’Ajuntament per sol·licitar cita prèvia per fer tràmits físicament al consistori, enviar propostes, notificar incidències i realitzar enquestres entre usuaris de l’app sobre qüestions municipals a través de l’Altaveu Ciutadà.

L’APP Banyoles incorpora també un apartat de rutes turístiques i conté enllaços directes amb les pàgines web i xarxes socials de serveis municipals com Turisme, Cultura i RàdioBanyoles. En aquest sentit, Clàudia Massó ha remarcat que «amb la nova APP volem acostar la ciutadania a l’administració municipal, oferint-li més facilitats».

L’aplicació ja es pot descarregar de forma gratuïta tant per a telèfons mòbils com tauletes, a través de les plataformes Android i IOS.