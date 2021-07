Els Mossos d’Esquadra han detingut quatre homes i desmantellen dues plantacions amb 5.335 plantes de marihuana a Pardines. Els cultius estaven en un paratge on no es podia accedir amb vehicle motoritzat i van haver d'activar el Grup Especial d’Intervenció per garantir l’èxit i la seguretat de l’actuació.

Els detinguts són quatre homes, d’entre 19 i 34 anys, de nacionalitat albanesa, a qui s'acusa de ser presumptes autors d’un delicte contra la salut pública.

El 13 de juny, gràcies a la col·laboració ciutadana, els Mossos de Ripoll van tenir coneixement de la possible existència d’una plantació de marihuana situada en una zona boscosa i de difícil accés coneguda com l’entorn de la Collada Verda de Pardines.

Aigua del riu

Després d’unes primeres indagacions, van constatar que algú havia desbrossat una zona de bosc per instal·lar-hi el cultiu, aprofitant un ecosistema i l’aigua del riu Sagadell per regar les plantacions.

El dia 15 de juliol al matí agents del Grup Especial d’Intervenció (GEI) van ser els primers a inspeccionar la zona, donada la impossibilitat d’accedir-hi amb vehicles motoritzats, la qual es trobava en un indret boscós de difícil accés.

Els agents van localitzar dues plantacions separades per un torrent i van detenir els quatre homes que s’encarregaven del manteniment de les plantes. Durant la inspecció van localitzar unes 5.000 plantes de marihuana, en diferents estadis de creixement, dos hivernacles per germinar les llavors, substrats i eines pel conreu.

En el dispositiu també hi van participar efectius de la Unitat d’Investigació i la Unitat de Seguretat Ciutadana de la comissaria de Ripoll.

Els detinguts van passar el dia 23 a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Ripoll, el qual en va decretar la seva llibertat amb càrrecs