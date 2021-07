La Diputació de Girona subvencionarà les explotacions agrícoles i ramaderes del massís de les Gavarres que apliquin bones pràctiques per garantir la biodiversitat. Es tracta d'una prova pilot que farà la Diputació i que es basa en d'altres projectes que ja s'han fet a Collserola o Menorca. Algunes de les accions que permetran als pagesos rebre aquestes ajudes són deixar terrenys en guaret, mantenir parets de pedra seca, o tasques de gestió forestal per a la prevenció d'incendis. Les ajudes pagaran un 35% de la despesa que generi cada acció amb una quantitat límit de 3.500 euros. La Diputació de Girona també ha aprovat aquest dimarts iniciar les expropiacions dels terrenys afectats per les obres de la carretera de Siurana.

Les produccions agrícoles i de ramaderia extensiva que estiguin al massís de les Gavarres optaran a una nova línia d'ajudes de la Diputació de Girona per tal que apliquin bones pràctiques a les explotacions. L'objectiu és que els pagesos realitzin accions que "afavoreixin la biodiversitat i les seves funcions ecològiques", tal com ha detallat el diputat de Medi Ambient, Lluís Amat. Aquest dimarts al migdia el plenari de la Diputació de Girona ha aprovat per unanimitat les bases d'aquestes ajudes.

Lluís Amat ha puntualitzat que aquest projecte és una prova pilot que es farà a les Gavarres i s'ha agafat "el model que funciona a Menorca" i que actualment també s'està provant a la zona de Collserola. La idea és que els pagesos i ramaders rebin ajudes per aplicar "elements que millores la biodiversitat de flora i fauna", com ara els pol·linitzadors.

Els titulars de les explotacions podran optar a les ajudes que cobriran un màxim del 35% de la despesa que generi cada acció amb "un topall de 3.500 euros per cada usuari". Cada mesura està recollida en les bases de les ajudes amb un import que ajudarà a fixar la subvenció.

Amat ha detallat que algunes de les accions que recollirà la prova pilot són mantenir prats, deixar terrenys en guaret, construir tanques vives, mantenir parets de pedra seca, utilitzar adobs orgànics o fer tasques de gestió forestal per a la prevenció d'incendis.

Des dels grups de l'oposició han celebrat aquest projecte i han animat a estendre les ajudes a la resta de la demarcació de Girona tan bon punt finalitzi la prova pilot.

Inicien les expropiacions de Siurana

En el plenari d'aquest dimarts també s'ha aprovat definitivament el primer tram del projecte d'obres de la carretera entre Vilamalla i Siurana (Alt Empordà). Amb aquesta aprovació definitiva també s'ha acordat iniciar les expropiacions dels terrenys afectats per la nova via. El president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, ha recordat que les obres d'aquesta part de la via s'han modificat per aconseguir el vistiplau del consistori i també del moviment veïnal contrari a la carretera.

Per altra banda, el plenari també ha aprovat inicialment les expropiacions de les obres de la carretera GIV-5142 a Sant Esteve de Guialbes i la GIV-6226 a Garrigàs. Les votacions han topat amb la negativa de la CUP a donar suport a aquests projectes. La diputada Laia Pèlach ha retret al govern de la Diputació que apostés per nous traçats que "afavoreixin" el trànsit de vehicles perquè representa una amenaça per a la seguretat.

El president de l'ens, Miquel Noguer, ha defensat que les carreteres de titularitat de la Diputació "no només han de ser vies de revolts". Noguer ha apostat per mantenir una política de millorar les infraestructures donant "més seguretat" als conductors.

Per la seva banda, la cupaire ha respost que "l'amplada o un traçat més recte" no implica que sigui una carretera "més segura" perquè molts conductors acaben augmentant la velocitat. "Que hi hagi revolts obliga a la gent a anar més a poc a poc", ha afegit Pèlach.