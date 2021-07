Els Mossos d'Esquadra de Trànsit de Girona han detectat un augment "preocupant" de conductors que circulen sense carnet, amb el saldo de punts a zero o que agafen el volant drogats. Per posar-hi xifres, en comparació amb el 2019 –és a dir, abans de la pandèmia- els agents han denunciat un 30% més d'infractors que no tenen permís. Però en el cas de les drogues, l'increment s'enfila fins al 68%.

En paral·lel, els Mossos també veuen com les taxes d'alcoholèmia van a l'alça (perquè cada cop hi ha més positius penals) o com la gent cada vegada corre més, com ja va informar Diari de Girona.

En part, la policia atribueix aquesta "efervescència" a tot el període de restriccions acumulades per la covid-19, perquè ara també hi ha molts més infractors que es crispen quan se'ls multa.

La progressiva represa de la mobilitat i l'aixecament dels confinaments comarcals i municipals s'ha traduït en un augment d'infraccions a les carreteres gironines. Des de principis d'any els Mossos de Trànsit veuen com les conductes de risc al volant han anat a més.

"Cada vegada hi ha més desinhibició respecte a la normativa; per exemple, ens trobem amb molts avançaments en contínua, canvis bruscos de sentit o maniobres perilloses", explica el cap de l'Àrea Regional de Trànsit (ART), l'inspector Joan Costa. En paral·lel els Mossos també han vist com aquells qui sobrepassen el límit de velocitat, cada vegada premen més l'accelerador.

"Abans en vies ràpides o autopistes ens trobàvem amb velocitats d'entre 130 ó 145 km/h; ara però hi ha hagut un salt notori, perquè aquesta forquilla ja se situa entre els 170 ó 180", diu l'inspector. "I fins i tot, ens hem trobat amb casos flagrants en què ja se superen els 200", hi afegeix.

De totes aquelles infraccions que han anat a l'alça, l'inspector posa l'accent en els conductors que circulen sense permís o amb irregularitats al carnet. Bé sigui perquè els l'han retirat, bé sigui perquè han esgotat tot el saldo de punts, bé sigui perquè no se l'han arribat a treure mai.

Denúncies sobre el carnet

Aquest 2021, fins al mes de juny, els Mossos han posat 267 denúncies per algun d'aquests supòsits. Són un 30% més de les que es van interposar durant el mateix període del 2019 (aquí, la comparativa no té en compte el 2020, perquè la pandèmia ho distorsionaria). "És un volum molt notori", subratlla l'inspector de Trànsit.

En paral·lel, els agents de Trànsit també han incrementat les denúncies per drogues. Aquí, s'ha passat de les 225 a les 377; és a dir, un 68% més. I això, precisa el cap de l'ART, tenint en compte que la covid-19 comporta que no es facin tantes lectures com abans, perquè les mesures de seguretat alenteixen la presa de mostres.

Les alcoholèmies, això sí, han anat a la baixa. Però aquells que donen positiu ara marquen taxes molt més elevades. Si fa dos anys la mitjana es movia entre els 0,36 i els 0,42 mg/l, ara s'ha enfilat i ja se situa entre els 0,50 mg/l i els 0,70 (aquí, ja per damunt del límit penal). "A més, cada setmana ens trobem amb casos que superen l'1, cosa que no era gens habitual; pràcticament parlem de comes etílics", explica Costa.

Sant Joan, l'exemple

Més enllà d'aquestes dades, el cap de Trànsit a Girona també posa com a exemple la revetlla de Sant Joan per subratllar aquest increment d'infraccions. Durant aquella matinada, als dos macrocontrols que havien muntat a la demarcació, els Mossos van fer 817 proves (de les quals, 794 d'alcoholèmia i 23 de drogues).

"No tot s'hi val"

El cap de Trànsit atribueix aquesta "efervescència" d'infraccions a les limitacions que han comportat tots els mesos de pandèmia. "Sembla que la gent hagi estat un any reprimida i ara es pensin que tot s'hi val", concreta l'inspector.

Joan Costa explica, a més, que també hi ha infractors que se'ls mig encaren i els arriben a retreure que els multin. Posa el cas flagrant d'un repartidor, a qui un vehicle espiell va enxampar conduint sense cinturó i mirant albarans, que es va crispar dient que no se'l deixava treballar. O el de conductors que van donar positiu als macrocontrols de Sant Joan, que van dir a les patrulles que trobaven "malament" que no se'ls deixés sortir de festa.

"El nostre objectiu és la seguretat viària", subratlla l'inspector Joan Costa. "I tot allò que hi va en contra ens preocupa, perquè pot acabar en accident; a l'hora de conduir, cal aplicar el seny i tenir en compte què diu la normativa,", conclou el cap de l'ART de Girona.