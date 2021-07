El festival Girona en Moviment ha recaptat més de 18.000 euros durant la seva tercera edició. Els beneficis estan destinats als malalts de càncer i als seus familiars i es faran arribar a la Fundació Oncolliga Girona, que col·labora amb l’esdeveniment.

El festival va cloure el diumenge després de quatre dies de dansa solidària. El Teatre Municipal va acollir l’espectacle «Comiat en Dansa», on van participar les dues companyies barcelonines Eyan Dance Company i el Ballet de Barcelona.

L’esdeveniment ha comptat amb el suport de l’Ajuntament de Girona, la Diputació i empreses privades.

El director i impulsor del festival, el ballarí i coreògraf gironí David Rodríguez, va agrair al públic la seva bona resposta a les propostes presentades aquest any. Per la seva banda, la presidenta d’Oncolliga, Lluïsa Ferrer, va recordar que «el càncer continua existint i els afectats per aquesta malaltia necessiten ajuda i suport».