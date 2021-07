La Guàrdia Civil va detectar quatre infraccions a la província de Girona durant la revetlla de Sant Joan. La policia va detectar en el més d’un miler de controls que van fer arreu de Catalunya que hi havia locals de venda de petards que no tenien mesures de seguretat prou eficients. A més, també van detectar casos de persones no autoritzades que atenien el públic, o que el punt de venda en qüestió no comptava amb l’autorització adient.

En total, el cos policial va detectar 38 infraccions a tot el territori, de les quals 34 greus i van intervenir 54.012 unitats de material pirotècnic. La majoria de les infraccions es va detectar a Barcelona.

Enguany es van expedir 336 autoritzacions més que l’any passat a Catalunya, un 25,55% més.