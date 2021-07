«Per quan el final de les obres de la carretera de Besalú a Serinyà?», es torna a preguntar el PSC d’Olot, que «exigeix celeritat a l’hora d’acotar els terminis» d’unes obres que, segons recorden el grup municipal socialista de la capital de la Garrotxa, «en repetides ocasions hem alertat sobre la mala decisió de fer aquesta infrastructura en aquest format» i que, tot i que el termini previst ja s’ha acabat «el trajecte des d’Olot fins a Girona o a la inversa segueix essent tota una odissea».

«Les obres, que haurien d’haver finalitzat a finals del mes de juny, encara no han acabat, i els treballs es van succeint de forma aleatòria en el temps, de manera que mai pots preveure si et quedaràs, o no, aturat en algun punt del trajecte», expliquen des del grup municipal del PSC d’Olot sobre un projecte que «esdevindrà inoperant i no millorarà en res ni solucionarà la majoria dels problemes que hi havia».