El Govern demanarà aquest dimecres al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) allargar les restriccions ara vigents una setmana més, entre elles el toc de queda, les reunions de 10 persones com a màxim i el tancament de tots els establiments a les 00.30 hores. En aquest sentit, ha canviat el llistat de municipis amb toc de queda en funció de la incidència i ara el planteja en un total de 165 municipis, amb incorporacions importants com Lleida, el Vendrell, Igualada, la Bisbal d'Empordà, Salt, Mollerussa i Roses, entre d'altres. Entre els que surten, en canvi, hi ha Deltebre, Esparraguera, Sant Celoni, Solsona o Sant Sadurní d'Anoia.

A les comarques gironines, també s'afegeixen a la llista Torroella de Montgrí, Sils, Vilafant i Maçanet de la Selva. Per la seva banda, Sant Hilari Sacalm i Anglès cauen de la llista i deixaran de tenir toc de queda.