El conseller de Salut de la Generalitat, Josep Maria Argimon, va assegurar ahir que preveu mantenir el toc de queda nocturn, entre l’1 i les 6 de la matinada a 161 municipis catalans, més de tres setmanes per poder baixar la incidència dels afectats per la pandèmia de coronavirus. En una entrevista a la SER recollida per Europa Press, va precisar que en una setmana es podrà observar algun fruit del toc de queda nocturn, «però per poder baixar aquesta incidència es necessita més d’una, dues i tres setmanes». El que no preveu ampliar el conseller és la llista dels municipis afectats per aquesta mesura, al·legant que ja van exigir requisits «bastant estrictes».

L’impacte de les mesures

D’altra banda, el Departament de Salut preveu que els hospitals catalans començaran a notar l’impacte de les mesures adoptades per la Conselleria de Salut per fer front a la cinquena onada del coronavirus a partir de la setmana que ve. «L’estabilització de contagis que estem notant ja, tot i que cal veure bé la seva evolució, ens fa pensar que podrem notar una certa estabilització del nombre d’ingressos la setmana vinent», va explicar ahir en roda de premsa el subdirector general de Coordinació de Salut Pública, Xavier Llaberia. Per veure una estabilització als llits d’UCIs ocupades per malalts amb covid-19 caldrà esperar «un parell de setmanes». Llaberia dona per fet que Catalunya «pujarà» dels 400 malalts amb coronavirus a les ucis (aquest dilluns n’hi havia 307) i dels 2.000 en plantes convencionals d’hospitalització (1.683 aquest dilluns).

Segons Llaberia, Catalunya experimenta ja una «estabilització en la pujada de contagis» entre les persones de 15 a 29 anys, igual que entre les de 30 a 39 anys. Tot i així, la pressió hospitalària segueix (i seguirà) a l’alça: el 18% dels llits dels hospitals ja estan ocupats per Covid-19 i, a les UCIs, el 42% dels malalts tenen aquesta malaltia. «Un de cada quatre ingressats als hospitals té menys de 40 anys, igual com un de cada cinc a les ucis», va assenyalar.

Dos morts a Girona

A la regió sanitària de Girona es van notificar ahir dues noves morts relacionades amb la covid-19. Amb aquestes, el total acumulat des de l’inici de la pandèmia és de 2.218. També es van detectar 481 nous contagis, que fan un total de 88.219. La taxa de positivitat segueix creixent i se situa en el 21,57%, 47 centèssimes per sobre del dia anterior.

Els hospitals segueixen ocupant llits amb pacients de coronavirus, i ahir van ser ingressats 6 persones més, de manera que el total és de 115 actualment. D’aquestes, 30 es troben a l’UCI, de les quals sis tenen menys de quaranta anys. El risc de rebrot va tornar a baixar després d’uns dies de lleuger repunt. Es troba en 1.306, 45 punts menys que el dia anterior. La velocitat de propagació (Rt) va baixar 9 centèsimes i es troba en 1,31. La incidència acumulada a 14 dies va augmentar i és de 986,77. En canvi, la incidència a 7 dies va minvar, fins a 559,24.