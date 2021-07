Alerta per calor entre dijous i divendres per temperatures màximes que poden superar els 38ºC.

El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per temperatura extrema a bona part de la província de Girona.

Els termòmetres que ahir ja van superar els 35 graus per exemple a la Bisbal, seguiran pujant durant les pròximes hores.

Avui ja està previst que hi hagi registres màxims entre els 34 i 35 graus i a partir de demà i sobretot divendres, les temperatures tocaran sostre. Això comportarà que molta gent opti per anar a les piscines i sobretot a la platja per remullar-se per poder superar aquesta situació de pic de calor.

Avui a les 11 del matí ja hi ha màximes que ronden entre els 30 i 31 graus en molts punts de la província. Per exemple a Girona ciutat ja hi ha un registre de 31,4 graus i a Anglès, 31,6.

Per demà, l'avís està centrat entre les comarques del Gironès i la Selva. En aquests territoris hi ha un avís de situació meteorològica de perill (SMP), grau 1/6 entre les dues i les vuit de la tarda. Això significa que hi ha una probabilitat d’entre el 10 i el 30% de superar la temperatura màxima de 37,1 graus.

Divendres tocaran sostre

De cara a divendres, els registres tocaran sostre i és quan es preveu que pugin per sobre dels 38 graus. L'alerta del SMC comprèn més comarques, a banda del Gironès i la Selva, també s'inclouen el Pla de l'Estany i les dues comarques de l'Alt i Baix Empordà. En aquests tres territoris, el grau de perill és alt.

Durant el cap de setmana en canvi entrarà un canvi de temps que farà recular els termòmetres.

Perill d'incendi

Aquesta situació no anirà massa bé pels boscos gironins, ja que el perill d'incendi es manté vigent i les altes temperatures no faran més que ressecar més el territori i per tant, augmentar la situació de risc de foc.

Avui, com es veu en el Pla Alfa dels Agents Rurals, la major part de la província encara es troba en alt risc de foc i el pla a nivell 2. La setmana passada, va arribar a nivell 3 i es van haver de tancar els accessos als parcs del Cap de Creus i al paratge de l'Albera.

Mapa Pla Alfa per avui dia 21 de juliol pic.twitter.com/vaxw97BvDf — Agents Rurals (@agentsruralscat) 21 de julio de 2021

Divendres, en aquesta situació, es va declarar l'incendi del Cap de Creus, el més devastador de l'estiu -amb més de 400 hectàrees destrossades-.