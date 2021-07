Una quarantena de farmàcies gironines realitzen tests d’antígens gratuïts per als nens i monitors que participen en casals o se’n van de colònies. Es tracta d’una mesura més per evitar l’expansió de la contagiosa variant delta del virus. Però el Govern discrimina a aquells educadors i formadors d’activitats de lleure que tenen més de quaranta anys.

Georgia Bonell, que és monitora en un casal de Llagostera, va intentar fer-se el test d’antígens dilluns i es va trobar amb la negativa dels farmacèutics a fer-l’hi perquè tenia més de 40 anys. «Em vaig indignar, no m’ho podia creure» explica.

Segons el Departament de Drets Socials, el límit dels 40 anys es va posar per «una qüestió de centrar el seguiment de possibles positius en aquelles franges no immunitzades i per tant més susceptibles a poder estar contagiades».

El director d’un altre casal gironí, que prefereix mantenir l’anonimat, tampoc entén la mesura: «Jo mateix i dos monitors tenim entre 44 i 46 anys. Estem vacunats, però això no vol dir que no tinguem la capacitat de contagiar-nos i d’encomanar el virus a altres companys i als nens. Si l’objectiu dels tests és evitar que monitors amb capacitat per contagiar no participin en les activitats, amb el límit dels 40 anys estan creant una excepció perillosa». «Tots volem que les activitats lleure educatiu es converteixin en espais segurs, però algunes decisions semblen indicar el contrari», afegeix.

La Generalitat s’ha encarregat els últims dies d’informar a les entitats d’oci educatiu sobre com participar en el cribratge, i aquestes seran les encarregades de traslladar la informació a les famílies i treballadors.

Els participants hauran d’anar a una de les farmàcies que col·laboren en el dispositiu i presentar el correu electrònic que hagin rebut de la seva entitat o bé el model de declaració responsable que se’ls facilitarà.

Abans d’acudir a la farmàcia, és convenient contactar-hi per saber si cal demanar cita prèvia. Els resultats dels test s’obtenen en 15 minuts aproximadament i serà el mateix farmacèutic el que donarà el resultat a la persona interessada o als seus tutors legals, en cas que sigui un menor. L’usuari també podrà consultar el resultat de la prova a La meva Salut a partir de l’endemà de realitzar-la.