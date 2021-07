La Bisbal d’Empordà, Maçanet de la Selva, Roses, Salt, Torroella de Montgrí, Sils i Vilafant se sumaran a la resta de municipis gironins de més de 5.000 habitants que compleixen el toc de queda. En canvi, Anglès i Sant Hilari Sacalm s’alliberaran de la mesura. El Govern demanarà avui al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) allargar les restriccions vigents per combatre la covid-19 durant una setmana més, entre les quals el toc de queda, les reunions de màxim 10 persones i el tancament de tots els establiments a les 00.30 hores. En aquest sentit, ha canviat el llistat de municipis amb toc de queda en funció de la incidència i ara el planteja en un total de 165 municipis, 25 de gironins. A més dels 7 que s’han afegit a la llista, els altres, excepte Anglès i Sant Hilari Sacalm, hauran de seguir complint el confinament nocturn. Els que continuaran, per tant, són Blanes, Caldes de Malavella, Calonge i Sant Antoni, Cassà de la Selva, Castell-Platja d’Aro, Celrà, Girona, Llagostera, Lloret de Mar, Palafrugell, Palamós, Puigcerdà, Sant Feliu de Guíxols, Santa Coloma de Farners, Santa Cristina d’Aro, Sarrià de Ter, Tossa de Mar i Vidreres.

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, va explicar ahir en roda de premsa aquesta voluntat de la Generalitat, tenint en compte que la resolució actual acaba la matinada d’aquest divendres. L’executiu va apostar per aprovar confinaments selectius de 7 dies prorrogables i demanar l’aval judicial cada setmana, i ja va anunciar que tenia la intenció de mantenir el toc de queda almenys fins a principis d’agost. «Som plenament conscients de l’excepcionalitat d’aquesta mesura, que no volem ni podem normalitzar per incòmoda i perquè afecta i condiciona la vida diària de milers de persones», va reconèixer Plaja. Tanmateix, la portaveu va subratllar la necessitat de mantenir les restriccions per «frenar els contagis i assegurar la recuperació sanitària i econòmica». Així, la petició que se li traslladarà al TSJC significa passar dels 161 municipis que actualment tenen confinament nocturn a 165, en funció de si la incidència acumulada durant l’última setmana és igual o superior a 400 casos per cada 100.000 habitants.

Situació encara dolenta

La portaveu va reiterar que la situació de la pandèmia «segueix sent dolenta, encara que les dades apuntin a una estabilització», i va assenyalar que la positivitat «continua sent alta» i la Rt està per sobre de l’1. A més, va apuntar que «si bé el nombre de persones contagiades de menys edat sembla que s’alenteix», els contagis afecten ara a persones d’edats «més elevades». Preguntada per si l’executiu català es planteja demanar l’obligatorietat de l’ús de la mascareta a l’aire lliure, com va fer aquest dimarts el govern del País Basc, Plaja ho va negar, però va remarcar que es dugui com «una mesura més de prevenció». En el mateix sentit, va demanar que es torni «a la mentalitat que hi havia abans del 26 de juny, quan encara era obligatòria portar-la en espais públics i privats».