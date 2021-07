El nombre de pacients hospitalitzats per coronavirus a la Regió Sanitària de Girona segueix a l’alça a causa de l’augment de contagis de la cinquena onada.

En la darrera actualització de dades publicada pel Departament de Salut, es van notificar 122 pacients ingressats en planta als hospitals gironins, 7 més que el dia anterior. Són dades que no es comptaven des de mitjans de maig. En concret, el darrer dia que es van registrar 122 pacients va ser el 18 de maig. Alhora, hi ha 33 pacients en estat crític a l’UCI. En aquest cas, son 3 més que el dia anterior.

En paral·lel, el nombre de contagis diari segueix pujant, tot i que ahir es van registrar menys casos que el mateix dia de la setmana anterior. En concret, es van comptabilitzar 690 nous positius, de manera que el total acumulat des de l’inici de la pandèmia és de 88.953. La notícia positiva és que no es va registrar cap mort, de manera que es mantenen els 2.128 totals.

Per altra banda, el risc de rebrot va tornar a baixar ahir a Girona per tercer dia consecutiu. En aquesta ocasió va baixar fins a 100 punts, i se situa en 1.206. També segueix a la baixa la velocitat de propagació (Rt), que està en 1,17, 14 centèssimes ,menys que el dia anterior. En la mateixa direcció va també la incidència acumulada els darrers 7 dies, que es troba en 544,79 casos per cada 100.000 habitants. Tot i això, la taxa de positivitat segueix pujant, i el 22,04% de les proves que es fan donen positiu.

Suport respiratori

Arreu de Catalunya, hi ha fins a 364 crítics, 57 més que en el balanç de dilluns. D’aquests, 198 necessiten un suport respiratori de ventilació invasiva, 10 un suport ECMO i 156 un suport no invasiu. També hi ha 1.823 ingressats en planta, xifres que no es donaven des de finals de febrer.