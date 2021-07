L'explosió de contagis registrada a Catalunya en les darreres setmanes també està impactant en el mercat residencial. «A la Costa Brava estem patint. Semblava que l'estiu tenia bona pinta, però ara mateix el tenim molt complicat», lamenta el president del Consell Català dels COAPI, Joan Company, en una entrevista a l'ACN. L'augment exponencial dels nous casos de coronavirus estan afectant especialment el lloguer turístic, amb cancel·lacions i una paralització de les reserves. Previsiblement, aquesta situació serà encara més complicada en els pròxims dies, després que la Unió Europea hagi recomanat no viatjar a Catalunya. En termes generals, Girona ha patit un impacte més acusat de la pandèmia per la dependència del turisme estranger.

El mercat residencial de la demarcació està molt condicionat per les segons residències. En els darrers anys, el 25% de totes les compravendes estaven protagonitzades per estrangers. Aquesta situació ha quedat «molt afectada» per les restriccions de mobilitat provocades per la pandèmia. En tot cas, el també president del COAPI de Girona assegura que el mercat de rendes més elevades continua actiu i està registrant un nombre d'operacions de compravenda amb un nivell semblant a 2019. Les previsions per als pròxims mesos són complicades, especialment després de l'explosió de nous contagis. Aquesta situació ha incidit especialment en el mercat de lloguer turístic de la demarcació, però també està provocant un ajornament de la decisió de compra per part dels estrangers. Aquesta paralització de l'activitat està afectant tota la costa catalana, amb més incidència en les zones turístiques. Com a contrapunt, el mercat de la Costa Brava espera compensar la pèrdua de turistes estrangers amb visitants locals, que opten per unes vacances de proximitat.