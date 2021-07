L'alcalde d'Olot, Pep Berga, acompanyat del director territorial d'Interior a Girona, Jordi Martinoy, han presidit aquest dimecres la Junta Local de Seguretat que ha fet balanç de les actuacions dels darrers mesos (des de l'anterior Junta celebrada el 4 de setembre de 2020) marcats per la pandèmia i les mesures de contenció de la covid. Entre les qüestions que han posat sobre la taula, hi ha hagut l'increment de les actuacions i les vigilàncies especials per fer front a les ocupacions "incíviques i conflictives" que generen molèsties i conflictes veïnals. En aquest sentit, han coincidint en la necessitat de continuar actuant i incrementar la pressió policial per fer front a aquestes situacions que "tensen la convivència ciutadana".

Segons les dades de l'Observatori per al Desenvolupament Sostenible de la Garrotxa, la comarca té una taxa de 33,85 delictes per cada 1.000 habitants mentre que el global de Catalunya és del 50,75, per tant 17 punts per sota de la mitjana. Aquesta dada sorgeix de la metodologia de càlcul de l'índex delinqüencial que aquest any se centra només en aquells delictes que causen sensació/percepció d'inseguretat que permet analitzar millor quin és l'impacte delinqüencial sobre la ciutadania en un determinat territori.

A Olot, durant el primer semestre d'aquest 2021, els agents de la Policia Municipal han fet un total de 3.807 serveis, una xifra superior en comparació als primers sis mesos del 2020, marcats pel confinament, quan se'n van registrar 3.291. El nombre de fets delictius ha disminuït notablement aquest primer semestre del 2021 en comparació amb els darrers anys.

Pel que fa a l'accidentalitat, durant el 2020 hi va haver 75 accidents a la ciutat, la gran majoria lleus vinculats amb col·lisions entre vehicles, i 77 delictes contra la seguretat viària, el que suposa un 14,15% menys que l'any anterior.Per altra banda, pel que fa a les actuacions de vigilància i compliment en matèria de covid-19, els agents van detectar un total de 1.086 infraccions, la meitat de les quals (556) per qüestions vinculades amb la manca de mascareta, l'incompliment de la distància de seguretat, restriccions d'aforaments, confinaments o mobilitat de març a juny del 2020, durant els mesos d'estat d'alarma.

Combatre la multireincidència i la ciberdelinqüència

Pel que fa a les dades aportades pel cos dels Mossos d'Esquadra, destaca la reducció de les infraccions a la Garrotxa i dels robatoris amb força (73) així com els robatoris en domicilis i a l'interior de vehicles, 25 i 27 respectivament des de l'1 de gener de 2021 fins a 30 de juny de 2021. Una davallada que contrasta amb l'augment dels delictes com estafes informàtiques, estafes amb targetes bancàries i ciberdelinqüència. En aquest àmbit, la majoria dels delictes detectats es basen en les estafes i còpies de targetes bancàries que s'han enfilat fins als 307 casos.

Les ocupacions incíviques d'habitatges continuen essent una de les principals problemàtiques arreu de les comarques gironines, també a Olot, i d'aquí l'augment de la pressió policial per fer-hi front. Des del mes de setembre de 2020 i fins a 30 de juny de 2021, la Policia Municipal d'Olot ha fet 338 serveis relacionats amb les ocupacions d'immobles (des de l'1 de setembre de 2019 i fins a 31 d'agost de 2020 van ser 496). Segons informa l'ajuntament en un comunicat, de la reunió n'ha sorgit la necessitat de continuar reclamant a la Fiscalia actuacions urgents i més efectives per aturar les ocupacions conflictives i trobar solució per a les detencions per casos de reincidència.

La Junta de Seguretat també ha posat el focus en altres accions, en matèria de seguretat ciutadana, que s'han adoptat aquests últims mesos. Com la incorporació de tres noves càmeres i la reposició i la millora de prestacions d'altres càmeres existents a diferents punts del municipi. Alhora, han destacat la incorporació de quatre agents cíviques a la ciutat que des de finals del 2020 treballen donant suport i vigilant el compliment de les ordenances municipals així com la implementació de la nova aplicació mòbil de seguretat ciutadana M7 Citizen Security Olot que ja compta amb més de 200 usuaris registrats.

A més de l'alcalde d'Olot, Pep Berga i del director dels Serveis Territorials d'Interior a Girona, Jordi Martinoy, la Junta de Seguretat Local d'Olot ha comptat amb la presència de la regidora de Seguretat d'Olot, Mariona Camps, i dels responsables de la Policia Municipal d'Olot, dels Mossos d'Esquadra a Olot i la Garrotxa; la Policia Nacional, la Guardia Civil, i d'Emergències de Girona.