Des de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva s’informa que la tercera planta de l’hospital de Blanes queda del tot restringida a l’entrada de visites, després que hagin donat positiu dos pacients no covid-19 que hi havia hospitalitzats i que ja han estat traslladats a la quarta planta del centre. Aquesta planta està destinada des de l’inici de la pandèmia a tractar els pacients amb coronavirus. A la tercera planta els ingressats provenen dels serveis de Medicina Interna i Traumatologia. Actualment, s’hi troben hospitalitzats 28 pacients i tota la planta s’ha hagut d’aïllar tal com estableix el protocol.