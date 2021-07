El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va avançar ahir durant la sessió de control al Govern del ple del Parlament, que a l’executiu no li «tremolarà el pols» en impulsar noves mesures o allargar les restriccions actuals amb l’objectiu de frenar l’increment de casos i contagis de covid-19. En resposta a les crítiques de la CUP i En Comú Podem per una desescalada massa ràpida, Aragonès va voler assumir «tota la responsabilitat i l’autocrítica», tot admentent que «no esperaven» que el repunt de casos fos tan alt i tan ràpid. Amb tot, va avisar que les restriccions es mantindran «fins que sigui necessari» per mantenir la situació sota control.

Pere Aragonès va voler deixar clar que el seu Govern és molt conscient que, amb les dades actuals de la pandèmia a la mà, hi haurà «un estiu amb nivell d’incidència elevat i encara hi haurà afectació als CAP i hospitals per a dies».

El president va retreure les crítiques dels altres grups argumentant que la cinquena onada «no era previsible quan es va produir, perquè va ser de cop, en pocs dies, amb una nova variant i en un context de vacunació que feia preveure que no seria així».

El president del grup de JxCat, Albert Batet, va assegurar que la nova onada de covid-19 «ha agafat tothom amb el peu canviat» i va reiterar «tot el suport» del seu partit cap al president.

En canvi, el portaveu d’En Comú Podem, David Cid, va anomenar l’executiu «el Govern de la repecició dels errors» i de «les anades i vingudes». Des de la CUP, la diputada Lai Estrada va criticar el ritme de la desescalada i va recordar que «ja l’estiu passat» es va acabar admetent que s’havia anat «massa ràpid». «Es tracta de no repetir actituds errònies. Hem vist, de nou, unadesescalada totalment accelerada», va destacar.