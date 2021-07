Les farmàcies preveuen una demanda «alta» de tests d’antígens a partir d’avui, quan entra en vigor la regulació de la venda d’aquests productes d’autodiagnòstic de la covid-19 sense recepta mèdica.«És la tercera farmàcia on vinc a buscar-ne, i en aquesta n’he trobat. A les dues anteriors, no», va explicar Gemma Catalán, clienta de la Farmàcia Folch Camps de Girona.

Catalán va cercar aquestes proves covid just el dia després que l’Estat aprovés el reial decret perquè «diuen que s’estan esgotant i és difícil trobar-ho». I així semblava ser, tot i que l’entrada en vigor de la regulació no era fins el dia següent, avui, ja que la publicació del decret al BOE no es va fer fins ahir dimecres, fet que va agafar moltes farmàcies a contrapeu que no es van assabentar del retard del termini. A la farmàcia Folch Camps van notar un lleuger augment de gent que cercaven aquests testos, tot i que arribaven a l’establiment «de forma escalonada».

«Pressió» dels usuaris

En els darrers mesos, les farmàcies han notat «pressió» d’usuaris per comprar tests d’antígens ràpids, que fins ara han necessitat prescripció mèdica, si bé alguns establiments els han venut encara que no es tingués recepta. Aquestes peticions i les altes incidències de la cinquena onada, marcada per un creixement desbocat de casos sobretot en els grups sense vacunar, fan preveure als farmacèutics una alta demanda. «Hi ha hagut moltíssima pressió de la societat. Aquesta cinquena onada ens ha agafat a tots una mica desprevinguts; no esperàvem que hi hauria aquesta incidència en gent jove. La gent té molta necessitat d’estar cribrada i molts cops no ho pot fer», va assenyalar ahir Marta Gento, vicetresorera del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona (COFB) en declaracions a l’ACN.

En el seu cas, Gemma Catalán va decidir comprar els testos per marxar de viatge tota la família amb més tranquil·litat i «assegurar abans d’agafar el vol». Tot i això, com a usuària opina que «crec que si et dona negatiu estàs més tranquil, però no és 100% fiable».

En canvi, Gento assegura a l’ACN que els tests que venen les farmàcies estan «completament validats», a diferència dels que es poden adquirir per canals extraoficials, com per internet, que no tenen validació ni certificació. Tot i això, els usuaris han de saber quan se l’han de fer i com interpretar els resultats, adverteix.

Hi coincideix Núria Aleixandre, presidenta del Col·legi de Farmacèutics de Girona, que explica que les proves que ja es poden vendre a les farmàcies estan homologades per l’Agència Espanyola del Medicament (AEMPS) i que tenen un nivell d’especificitat «gairebé total» i una sensibilitat «molt alta». Així, segons explica, en el cas que hi hagués un fals positiu, seria una persona amb molt poca càrrega viral i, per tant, molt poc contagiosa.

En el cas que el resultat de la prova fos positiu, caldria trucar a l’ambulatori per dur a terme una segona prova. «De la mateixa manera que quan algú es fa un test d’embaràs, després va al ginecòleg a comprovar el resultat, aquests testos d’antígens han de funcionar igual», explica Aleixandre. «No es pot estar segur de si la persona a casa ho ha fet bé, afegeix.

Alhora, Gento explica que un resultat negatiu no eximeix de complir les mesures de protecció, com la mascareta, la distància i la higiene de mans, ni de fer l’aïllament en cas que s’hagi estat contacte estret. La farmacèutica recomana repetir el test al cap de 72 hores, ja que al cap d’unes hores pot pujar la càrrega viral i després positivitzar.