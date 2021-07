L'Ajuntament de Les Llosses (Ripollès) ha adjudicat les obres de reparació de l'esvoranc que des de fa més d'un any ha deixat sense l'accés principal als veïns de Viladonja. L'empresa encarregada de l'obra és Perforaciones y voladures Ros Carbo S.L. i el cost és de 190.825 euros. El consistori espera que els treballs, que duraran tres mesos, comencin aviat i que, per tant, es pugui reobrir la via abans de finals d'any. El juny de l'any passat unes fortes pluges van afectar el subsòl de la carretera i la via va quedar completament descalçada. Des de llavors que els veïns no poden circular-hi i han de fer una ruta més llarga per una pista forestal. Entre els damnificats també hi ha càmpings i cases rurals que ho viuen amb impotència.

El seu alcalde, Andreu Llimós, explica a l'ACN que s'està treballant amb la Generalitat per obtenir un ajut i que falta tancar alguns serrells. Recorden que són un municipi petit i que no poden afrontar-ho sols. Fa uns mesos, la Diputació de Girona ja va confirmar que faria una aportació a una part dels treballs per valor d'uns 50.000 euros.