Mentre els indicadors de contagi de la covid-19 comencen a remetre, el nombre d’hospitalitzats segueix una evolució inversa, ja que no para de créixer. Prova d’això és que els gironins crítics s’han pràcticament duplicat en una setmana. Concretament, el 14 de juliol hi havia 21 ingressats en estat greu i aquest dimarts ja n’hi havia 39. Paral·lelament, el total d’hospitalitzats també ha augmentat considerablement i, segons la darrera actualització, ja n’hi havia un 58% més que la setmana passada.

Aquest augment s’ha anat produint simultàniament a tots els hospitals gironins, tant el Trueta i Santa Caterina com els comarcals. A la majoria, s’han limitat les visites de familiars a pacients que no tenen coronavirus i també n’hi ha que han hagut de reprogramar l’activitat assistencial, com és el cas de l’hospital de Calella -centre sanitari que pertany a la Regió Sanitària de Girona-que ha hagut de suspendre l’activitat quirúrgica no urgent.

Respecte a les UCIs del Trueta i Santa Caterina, en el primer cas s’ha passat de sis a catorze ingressats en una setmana i, en el segon cas, de dos a sis pacients.

La situació hospitalària és complexa a tot Catalunya. Ahir el total de crítics va passar el llindar de 400, fet que no es produïa des del 15 de maig, quan encara es notaven els efectes de la quarta onada.

Incidència a la baixa

D’altra banda, com a bona notícia, el nombre de visites per coronavirus als centres d’atenció primària van baixar en més de 1.000 després del fort augment de dilluns. D’aquesta manera, dimarts se’n van produir 3.661, mentre que el dia anterior n’hi va haver 4.920. A més, tot i que ahir el nombre de positius va pujar un 5% respecte al dia anterior, la incidència acumulada de casos dels darrers catorze dies està anant a la baixa en persones de menys de 49 anys. Per altra banda, està anant a l’alça en persones de més de 50 anys.

Malgrat tot, ahir el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, va constatar que la cinquena onada està «de baixada» en termes de contagis i espera poder tornar a la normalitat «aviat». Durant la sessió de control al Parlament que va recollir ACN, va admetre que no s’esperaven aquesta explosió de casos, sinó que preveien un repunt que ja s’hauria controlat el 15 de juliol. També va remarcar que ja hi ha més del 80% dels contagis que són de la variant Delta i va reconèixer que el ritme de vacunació és una mica més baix.

Respecte a la resta de dades d’ahir, Salut no va notificar cap nova defunció a Girona, on es van posar 3.456 primeres dosis més i 2.248, de segones. El total s’allunya dels màxims assolits fa setmanes, quan es posaven més de 10.000 dosis diàries.