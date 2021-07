L’alcalde d’Olot, Pep Berga, acompanyat del director territorial d’Interior a Girona, Jordi Martinoy, van presidir ahir la Junta Local de Seguretat i van fer balanç de les actuacions dels darrers mesos. Entre les qüestions que es van posar sobre la taula, hi va haver l’increment de les actuacions i les vigilàncies especials per fer front a les ocupacions «incíviques i conflictives» que generen molèsties i conflictes veïnals. En aquest sentit, van coincidir en la necessitat d’incrementar la pressió policial per fer front a aquestes situacions que «tensen la convivència ciutadana». Des del mes de setembre de 2020 i fins a 30 de juny de 2021, la Policia Municipal d’Olot ha fet 338 serveis relacionats amb les ocupacions d’immobles. De la reunió n’ha sorgit la necessitat de continuar reclamant a la Fiscalia actuacions urgents i més efectives per aturar les ocupacions conflictives.

Segons les dades de l’Observatori per al Desenvolupament Sostenible de la Garrotxa, la comarca té una taxa de 33,85 delictes per cada 1.000 habitants mentre que el global de Catalunya és del 50,75, per tant 17 punts per sota de la mitjana. A Olot, durant el primer semestre d’aquest 2021, els agents de la Policia Municipal han fet un total de 3.807 serveis, una xifra superior en comparació als primers sis mesos del 2020, marcats pel confinament, quan se’n van registrar 3.291. El nombre de fets delictius ha disminuït notablement aquest primer semestre del 2021 en comparació amb els darrers anys.

Pel que fa a l’accidentalitat, durant el 2020 hi va haver 75 accidents a la ciutat, la gran majoria lleus vinculats amb col·lisions entre vehicles, i 77 delictes contra la seguretat viària, el que suposa un 14,15% menys que l’any anterior.

Per altra banda, pel que fa a les actuacions de vigilància i compliment en matèria de COVID19, els agents van detectar un total de 1.086 infraccions, la meitat de les quals per qüestions vinculades amb la manca de mascareta, l’incompliment de la distància de seguretat, restriccions d’aforaments, confinaments o mobilitat de març a juny del 2020, durant els mesos d’estat d’alarma.

Augmenta la ciberdelinqüència

Pel que fa a les dades dels Mossos d’Esquadra, destaca la reducció de les infraccions a la Garrotxa i dels robatoris amb força així com els robatoris en domicilis i a l’interior de vehicles, 25 i 27 respectivament des de l’1 de gener de 2021 fins a 30 de juny de 2021. Una davallada que contrasta amb l’augment dels delictes com estafes informàtiques, amb targetes bancàries i ciberdelinqüència. En aquest àmbit, la majoria dels delictes detectats es basen en les estafes i còpies de targetes bancàries que s’han enfilat fins als 307 casos.