Al Gironès, Celrà i Vilablareix ja tenen el porta a porta implementat, tot i que no formen part del contracte comarcal. La ciutat de Girona, que té un sistema propi de recollida de residus, també té el sistema porta a porta en alguns barris, com Sant Daniel, Campdorà i la Pujada de la Torrassa. A més, compta amb els contenidors intel·ligents a l’Eixample i Mercadal, que funciona com un porta a porta agrupat.