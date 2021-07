La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, va reconèixer ahir que el 70% de gent vacunada no serà suficient per assolir la immunitat de grup, sinó que s’haurà d’arribar al 90%. Aquest canvi és conseqüència de l’avenç de la variant delta. A més, la variant índia no només creix, sinó que també elimina altres variants i ara només n’hi ha tres de diferents a Catalunya. Encara es desconeix quan s’assolirà la xifra del 90% de vacunats perquè Salut no disposa de la previsió de vaccins més enllà de l’agost. Per ara, només se sap que les dosis de Moderna augmentaran al setembre.

D’altra banda, el Departament de Salut va anunciar que només a l’entorn d’un 0,5% de les persones amb la pauta completa de vacunació s’han contagiat de coronavirus a Catalunya. Actualment hi ha uns tres milions de persones que ja fa dues setmanes que tenen aquesta pauta completa i d’entre aquests, s’han detectat uns 17.000 positius des de l’inici de la vacunació. Cabezas destacava que això és una demostració qie les vacunes «són molt efectives». Dels tres milions d’immunitzats, 875 han estat hospitalitzats (28 de cada 100.000) i 78 han ingressat a la UCI. També hi ha 114.000 persones que han passat la malaltia i han rebut una dosi de la vacuna. Entre aquestes s’han detectat 26 casos positius i cap hospitalització ni ingrés en UCI. Per això, Cabezas va defensar que l’estratègia de només administrar una dosi a les persones que han passat la malaltia és l’adequada i la que mantindran.

Optimisme contingut

Cabezas va reconèixer que s’ha començat a observar una davallada de casos, especialment entre els menors de 50 anys. La secretària apuntava que això dona «esperança» per pensar que «potser» la sitaució estigui millorant. Tanmateix, va expressar prudència i va demanar esperar uns dies per a veure com es consoliden les dades. Entre els majors de 50 anys, la tendència encara és creixent, malgrat que es manté inferior de les incidències en edats més joves. Aquests canvis es tradueixen en una menor pressió a la xarxa d’atenció primària. Tot i això, continua sent «altíssima» i les hospitalitzacions es mantenen a l’alça. Salut també va donar a conèixer que ja són 1.400 els professionals contagiats de covid en aquesta cinquena onada.

El perfil dels afectats

Cabezas va insistir que el perfil de la persona afectada és molt més baix, també entre els hospitalitzats. En concret, el 31% dels ingressats tenen menys de 40 anys en aquesta cinquena onada, quan eren el 10% en l’onada anterior. A més, necessiten ingressos més curts. De moment, va descartar obrir la vacunació a més franges d’edat. La prioritat és la pauta completa dels majors de 30 anys i avançar en el grup de joves d’entre 16 i 29 anys.

Els efectes del lleure

Aquesta setmana s’ha posat en marxa el sistema de cribratge per a infants i monitors del lleure a través de les farmàcies. De moment, s’han fet unes 3.000 proves i s’han detectat al voltant de 50 positius. «Un percentatge molt baix», valorava Cabezas. Un cop hagin passat dues setmanes des de la celebració del Cruïlla, Salut analitzarà l’efecte que hagin pogut tenir els festivals de música en aquesta cinquena onada.

Contra la covid persistent

El Departament de Salut ha finançat una investigació que té com a objectiu descobrir si les vacunes disminueixen la intensitat dels símptomes en pacients amb covid persistent. La recerca, duta a terme conjuntament per diverses entitats, ha reclutat més de 2.000 persones. Els investigadors intentaran definir bé els diferents perfils clínics de la covid-19 persistent i comprendre’n els mecanismes.