Les obres del desdoblament parcial de la c-66 tornen a portar problemes. Ahir els usuaris que volien dirigir-se cap a Girona per l’accés de Banyoles nord, a la GIP-5121, trobaven retencions continuades i a l’altura de les noves rotondes de Fontcoberta eren obligats a fer mitja volta i tornar cap a Banyoles per passar per l’interior de la ciutat, amb l’agreujant que el carrer Llibertat també està tallat per unes obres de reforma total entre els carrers Mossèn Sala i Sant Mer.

El motiu de tot l’enrenou circulatori era l’asfaltatge d’un tram de 100 metres just on hi ha el carril d’incorporació a la c-66 en direcció a Girona. Els usuaris es queixaven de la manca d’informació prèvia tant amb cartells informatius o per les xarxes socials.