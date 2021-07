Una setmana després de l’anunci de la farmacèutica Hipra, en què buscava voluntaris d’entre 18 i 39 anys per participar en l’assaig clínic de la seva vacuna contra la covid-19, la resposta ha sigut massiva i «ha superat totes les expectatives previstes», va explicar ahir a Diari de Girona Marga Nadal, directora de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona Doctor Josep Trueta (Idibgi), entitat que col·labora amb la multinacional d’Amer. Segons Nadal, més de 250 persones han contactat amb al Trueta i s’han ofert com a voluntàries i, fins i tot, l’endemà que es publiqués l’anunci la línia telefònica habilitada es «va col·lapsar».

Cal tenir present que l’estudi necessita trenta voluntaris en total, quinze gestionats des de l’hospital Clínic de Barcelona i els quinze restants, des de l’Idibgi i el Trueta. «Primer cal fer proves a tots els participants, per assegurar-nos que no han generat anticossos, ja que potser n’hi ha que han passat la covid-19 i no ho saben. Un cop s’ha fet aquesta selecció, es farà un sorteig entre les persones aptes», va explicar Nadal.

La multinacional necessita persones que no hagin passat la malaltia i que tampoc estiguin vacunades. Aquests són els requisits per participar en l’estudi de la Fase I/IIa del vaccí, que està avaluant el Comitè d’Ètica de l’hospital Clínic de Barcelona i l’Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris (AEMPS). L’estudi començarà el mes que ve al Clínic i al Trueta de Girona i els voluntaris rebran una remuneració. Des de fa una setmana, els participants poden contactar amb els dos hospitals. Els voluntaris rebran dues dosis de la vacuna en fase d’investigació o d’una vacuna ja comercialitzada i se’ls farà seguiment durant un any per conèixer-ne la seguretat i la immunitat.

Nova línia de recerca

D’altra banda, la representació de la Comissió Europea a Barcelona va anunciar ahir que la multinacional veterinària Hipra rebrà finançament de la Unió Europea per liderar un projecte de recerca sobre la covid-19 i les seves variants. En el projecte participen tretze socis de sis països diferents.

En els onze projectes seleccionats per rebre finançament hi participen 312 equips de recerca de quaranta països, incloent-hi 38 participants de 23 països que no formen part de la Unió Europea.