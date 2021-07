El nou Document Nacional d’d’Identitat (DNI) ja circula per les comarques gironines. El «DNI 4.0», com s’anomena la nova versió, té un format europeu. És un model unificat per tota la Unió Europea.

Des d’aquesta setmana, totes les oficines i comissaries de la Policia Nacional de Girona on s’emet documentació ja generen DNIs amb aquest nou format. Ahir, l’oficina de Girona va ser l’últim equipament a posar-lo en marxa.

Aquest nou document ha actualitzat la seva imatge i incorpora noves mesures de seguretat, tant visibles com invisibles.

A les comarques gironines es generen molts DNIs cada setmana. Per exemple, durant la passada se’n van crear 2.548 i també 713 passaports. A l’Oficina de la ciutat de Girona, n’emeten uns 300 cada dia.

Segona província catalana

La pandèmia, asseguren des de la Policia Nacional, no ha fet caure l’emissió d’aquest tipus de document .Per exemple, en una setmana del 2019 es feien de mitjana uns 2.100 DNIs i la passada, més de 2.500. La de Girona és la segona província catalana, seguida de la de Barcelona, on se’n creen més, i expliquen fonts del CNP que això es deu al fet que gent de comarques d’Osona o el Maresme, per exemple, es desplacen a les comissaries de Camprodon o Lloret per renovar-los.

Entre els canvis introduïts, el nou DNI inclou la denominació en anglès -National Identity Card- i també s’ha afegit el codi de dues lletres de l’Estat membre -ES e-, imprès en negatiu en un rectangle blau i envoltat de dotze estrelles grogues. A banda, al costat hi ha la bandera d’Espanya. També compta amb moltes noves mesures de seguretat, algunes visibles.

El DNI al mòbil

D’altra banda, s’està desenvolupant una aplicació mòbil per poder portar el DNI al telèfon mòbil i en un futur el podrem tenir al nostre terminal. Una eina que podrà ser útil per molta gent a l’hora de fer tràmits o si s’ha d’identificar. També es preveu que aviat a la mateixa oficina del DNI, quan renovem la documentació, el ciutadà es pugui fer la foto allà mateix. De moment està en fase de proves. Tots els canvis del DNI 4.0 tenen com a objectiu facilitar els tràmits en línia.