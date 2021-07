El Centre de Control Viari de la Generalitat de Catalunya va informar el dilluns de la modificació de la data de finalització del tall d’un carril al Túnel de Bracons, que finalment s’allargarà fins a finals d’agost. Concretament el tall acabarà el dia 20 a les tres del migdia. Segons va informar-se a l’inici de les obres, la normalitat als túnels hauria d’haver tornat avui i s’hauria d’haver allargat només 40 dies.

Els treballs de rehabilitació dels col·lectors i arquetes al Túnel de Bracons que s’hi estan realitzant restringeix la circulació al carril en sentit Olot des del 14 de juny interrompudament, inclosos els caps de setmana. Tot i això, en tot moment ha restat un carril per cada sentit de la circulació, ja que les obres només afecten un dels carrils del doble encarrilament.

Des de l’Ajuntament de la Vall d’en Bas van defensar que no tenen la titularitat de la via i per tant no tenen «cap responsabilitat ni prenen cap decisió al respecte».