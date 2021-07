La massa d’aire càlid i reescalfat africà que s’ha instal·lat els darrers dies sobre les comarques gironines va deixar ahir temperatures rècord, que van situar el divendres com el dia més calorós de l’any 2021. Diverses localitats gironines van arribar a superar els 40 graus centígrads en els moments de més calor del dia. Anglès va registrar la temperatura màxima, amb 40,6 graus, seguida de Banyoles, amb 40,4, i de la Cellera de Ter, que va arribar a situar-se a 40,2 graus. Segons l’observatori Meteobanyoles, la capital del Pla de l’Estany va registrar ahir la sisena temperatura més elevada de tot el segle XXI a la ciutat, i la segona més alta per un mes de juliol des de l’any 1950.

A l’Empordà, on estava també previst superar els 40 graus, finalment no es van produir temperatures tan elevades, tot i que s’hi van acostar molt. En els observatoris de Castelló d’Empúries i de Navata es van registrar temperatures màximes de 39,9ºC, mentre que als de Torroella de Fluvià i de Cabanes, el màxim va ser de 39,5ºC.

A la ciutat de Girona es va arribar als 39,7 graus en els moments més calorosos del dia, mentre que a Sarrià de Ter la màxima va ser de 39,5 graus, tot i que algun observatori va arribar a registrar fins a 40,2 graus en aquesta localitat. Salt, en canvi, es va quedar a 38,7 graus. Durant la nit de dijous a divendres hi va haver molta illa de calor nocturna, amb molta diferència entre les temperatures mínimes als afores de Girona i els nuclis urbans de la ciutat, Salt i Sarrià de Ter. Les mínimes van ser de 19,5 graus, tot i que les estacions de Girona-Escola Doctor Masmitjà van ser de 21,1 graus, la de Girona-Hortes de Santa Eugènia de 14,2, i la de les Deveses de Salt, de 14 graus.

De cara a aquest cap de setmanna, la calor retrocedirà. Durant el dia d’avui, les temperatures màximes previstes són de 33 graus a Olot, 31 a Figueres i Girona, o 30 a Banyoles. De cara a demà la temperatura seguirà disminuint i les més elevades es preveuen per Olot, amb 31 graus, i la Bisbal d’Empordà i Ripoll, amb 30.

Nivells elevats d’ozó

El Departament de Acció Climàtica també va advertir ahir preventivament de la previsió d’alts nivells d’ozó a la zona interior de les comarques de Girona, a més de la Plana de Vic. En cas de superació del llindar d’informació, situat en 180µg/m3, la Generalitat recomana que la població més vulnerable redueixi l’exercici físic intens, especialment a l’exterior. Una concentració massa elevada d’ozó pot provocar tos, irritacoins a la faringe, el coll i els ulls, dificultats respiratòries, major incidència i agreujament de l’asma, infecció de les vies respiratòries i reducció de la funció pulmonar.

El Meteocat celebra 25 anys

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) celebra els 25 anys de la seva recuperació, coincidint també amb el seu centenari. Segons recull l’ACN, l’entitat es va crear el 31 de març del 1931 per la Mancomunitat de Catalunya. 57 anys després de la seva destrucció es va tirar endavant la reestructuració del Departament de Medi Ambient, a partir del qual es va constituir la Subdirecció General de Qualitat de l’Aire i Meteorologia, de la qual en depenen el Servei de Vigilància i Control de l’Aire, així com el Meteocat. El 2001, es va promulgar la Llei de Meteorologia per la qual el Meteocat va passar a ser una entitat amb personalitat jurídica pròpia.