La ministra de Sanitat, Carolina Darias, va confirmar que hi haurà tercera dosi de la vacuna i per això, de la mà de la Unió Europea, es van subscriure nous contractes amb Pfizer i Moderna, encara que falta per determinar quan s’inocularà aquesta dosi de reforç.

En declaracions a Onda Cero, Darias va assegurar que cal seguir vacunant «fins al 100 per cent o estar a prop i a la resta de la humanitat perquè ningú estarà segur si no es fa». «El virus té una manera de viure que és mutant», va advertir.

«Espanya, de la mà de la UE, ha subscrit nous contractes per als anys 2022 i 2023, hem invertit més de 4.000 milions en vacunes, però és la millor inversió perquè permetrà salvar vides, i quan arribem al 70% cal seguir treballant», va explicar la responsable de Sanitat.

En ser preguntada sobre si la vacunació serà necessària cada any i si caldrà una tercera dosi, Darias va assegurar que «tot sembla apuntar que sí».

En concret, va detallar que «de la mà de la UE i de les persones expertes que assessoren la Comissió ja hem subscrit contractes amb Pfizer de 1.800 milions per al 22 i 23 la tercera dosi i amb Moderna d’uns 480 milions» per a aquests anys.

«Sí» hi haurà tercera dosi, va dir Darias, «però caldrà determinar quan».

Sobre la vacuna pediàtrica, va assegurar que és un debat «no exempt de dificultat» per la disparitat de criteris entre els professionals, per la qual cosa es va mostrar partidària de treballar per buscar consens segons les evidències científiques de cada moment.

Sobre l’ús de les màscares, va insistir que el Govern defensa que «la mascareta ha de seguir amb nosaltres, però no sempre posada» si es compleixen els requisits per no fer-ho a l’exterior i amb la distància de seguretat.

Per Darias, és el mateix criteri que defensa el Govern Basc en el seu últim decret sobre l’ús de mascaretes. «Pilotem amb la mateixa idea».

Reaccions en contra

Com a resposta, el conseller de Sanitat de la Comunitat de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, va demanar a Darias que abans de confirmar que hi haurà una tercera dosi de la vacuna del coronavirus «pensi en els centenars de milers de madrilenys que segueixen esperant la seva primera i segona dosi de la vacuna».

També va posar en dubte com serà aquest procés, quan la Comunitat de Madrid encara necessita 3,5 milions de vacunes per completar les dues primeres dosis de la seva població diana i actualment només té 401.383 dosis en existències, amb una previsió de rebre 251.000 vaccins setmanals de Pfizer, la meitat que al juny.